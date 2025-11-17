Quartu Sant’Elena, schiaffo a un alunno da parte del docente: l’insegnante è stato denunciato dal padre. Non solo: anche vessazioni continue contro il giovane, sarebbe stato aprostrofato come “buffone, cretino, deficiente”.

Un episodio accaduto qualche giorno fa in un istituto superiore ha fatto scattare il genitore che non ha tollerato il comportamento messo in atto, secondo le accuse, da una professoressa.

Come riporta “L’Unione Sarda”, lo studente frequenta la prima classe di un istituto superiore.

Accertamenti in corso da parte delle istituzioni preposte, l’insegnante rimarrà in servizio sino alla fine delle verifiche.