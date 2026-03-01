Nella trascorsa notte, i Carabinieri di Quartu, unitamente a quelli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, hanno portato a termine un’attività ispettiva mirata alla verifica del rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare presso un esercizio di ristorazione situato nel cuore della cittadina.

Al termine degli accertamenti, gli specialisti dell’Arma hanno riscontrato alcune carenze relative ai sistemi di prevenzione e autocontrollo, ravvisando una mancata o scorretta applicazione delle procedure basate sui principi HACCP. Tali protocolli sono fondamentali per garantire la salubrità degli alimenti e la tutela della salute dei consumatori. Per le violazioni accertate, al titolare dell’attività sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro.

Oltre alla sanzione pecuniaria, i militari hanno impartito specifiche prescrizioni volte al ripristino dei requisiti di legge e alla corretta gestione dei sistemi di autocontrollo. Dell’esito dell’ispezione verrà informata l’Autorità Amministrativa competente per i provvedimenti di settore.