A 50 anni esatti dalla tragedia, l’Amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena ha omaggiato oggi Vincenzo Fracasso e Pietro Spolitu, i due poliziotti scomparsi mentre erano in servizio, a seguito di un incidente stradale avvenuto durante un inseguimento, proprio laddove oggi è ubicata la piazza a loro dedicata.

Nel febbraio del 1976 i due giovanissimi agenti di Polizia, a bordo della volante di servizio, persero la vita per le conseguenze di un sinistro occorso durante l’inseguimento di due rapinatori. Nella zona che al tempo era periferia di Quartu, proprio all’altezza dell’incrocio tra via Colombo e via Manara persero il controllo dell’auto che, a causa della forte velocità, sbandò e urtò l’edificio antistante la piazza.

Proprio in ricordo dei giovani poliziotti deceduti onorando il proprio lavoro, al servizio della comunità, l’Amministrazione Milia 3 anni fa ha dedicato loro la piazza. La contestuale inaugurazione di una panchina bianca permise anche di puntare un faro su tutte le vittime del lavoro, realizzando qualcosa di concreto per sconfiggere il silenzio e l’indifferenza, creando un luogo di incontro che è anche un monito alla riflessione.

In occasione del cinquantennale della tragedia un altro piccolo omaggio. La Presidente del Consiglio Rita Murgioni e una delegazione di Consiglieri hanno deposto un mazzo di fiori sulla panchina bianca, nella piazza Spolitu-Fracasso. E alle famiglie è stata consegnata una pergamena, per confermare che la comunità quartese non dimentica, anzi alimenta il ricordo per riflettere sulla morte di questi ragazzi e di tante altre vittime del dovere.

“Nel rendere omaggio agli agenti Pietro Spolitu e Vincenzo Fracasso rinnoviamo anche la nostra stima e il nostro sostegno a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno operano con dedizione e professionalità per garantire sicurezza e legalità – il commento della Presidente del Consiglio comunale di Quartu Rita Murgioni -. Che il loro esempio continui a guidarci, che il loro sacrificio non sia mai dimenticato”.