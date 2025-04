Quartu Sant’Elena, un’altra giovane vita che va via: addio ad Asia Loddo, 16 anni, studentessa, mercoledì sera è rimasta vittima di un incidente in scooter assieme all’amica.

Le speranze si sono spente nel reparto di rianimazione del Brotzu dove era ricoverata. Non ha più ripreso conoscenza la ragazza che viveva a Quartu con la famiglia. Era una studentessa, frequentava l’alberghiero di Monserrato, tanti amici ora piangono per la sua scomparsa, gli stessi che sino alla fine hanno pregato affinché si risvegliasse.

L’ultimo gesto d’amore è stato quello della donazione degli organi.

“Eri tanto amorevole, tanto buona, mi hai accolta nella tua vita in modo bellissimo”, “ciao Asietta,vola più in alto che puoi, sei stata fortissima come sempre” sono solo alcuni dei ricordi dedicati alla ragazza. L’estate scorsa la ragazza aveva fatto parte del team per la stagione turistica presso un resort di Castiadas: “Una esperienza bellissima che ci sta facendo crescere non solo come persone ma anche nel mestiere che ci porteremo dietro per sempre” aveva commentato Asia.

Mercoledì sera era a bordo di uno scooter con una amica quando il mezzo, a Is Pontis Paris, ha sbandato e le ragazze sono finite a terra. Loddo non era cosciente quando è stata trasportata in ospedale e non è mai più uscita dal coma. L’amica, invece, grave ma non in pericolo di vita, è ricoverata al Policlinico.