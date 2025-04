Si è concluso oggi, alle ore 13, il trasferimento dei sei pazienti ricoverati presso il reparto di Chirurgia Edoscopia Interventistica toracica del presidio ospedaliero Businco, come comunicato dalla direzione dell’Arnas Brotzu. “Stamattina, alle ore 13, si è concluso positivamente il trasferimento dei sei pazienti ricoverati presso il reparto di Chirurgia Edoscopia Interventistica toracica del p.o. Businco. I degenti, come da programma, sono stati accolti al settimo piano del p.o. San Michele, presso il reparto chirurgico multidisciplinare, dove potranno ricevere da stasera le visite dei loro familiari”, ha dichiarato l’ospedale in una nota ufficiale.

Il trasferimento, annunciato da tempo, è stato però al centro di accese contestazioni. Di fronte all’ingresso del Businco, infatti, nei giorni scorsi si è svolta una manifestazione organizzata dalla USB Sanità, che ha sollevato preoccupazioni e disagi tra i lavoratori e i pazienti. I manifestanti chiedevano di fermare il trasferimento dei degenti e di adottare come soluzione l’adibizione di un’ala abbandonata che si trova al secondo piano del Businco, attualmente utilizzata come deposito, a polo operatorio. Nonostante le proteste, l’Arnas ha ribadito che il trasferimento rientrava nei piani previsti e ha confermato che i lavori di rifacimento degli spazi sono già iniziati.