Per chi non differenzia e getta la spazzatura in campagna, ci sono le guardie ambientali sempre pronte a identificare e sanzionare chi deturpa l’ambiente a discapito della comunità: da mesi sono già decine le persone multate e costrette a bonificare i luoghi sporcati. Parallelamente, ora, un’altra forma per sensibilizzare i cittadini verso questa importante tematica è stata approvata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Graziano Milia e mira a “premiare” chi versa puntualmente la tariffa Tari.

Sconti in bolletta significativi, insomma, che, oggi giorno, vengono più che ben accolti dai residenti.

La misura verrà prossimamente applicata dagli uffici comunali.

Quartu Sant’Elena, prosegue la lotta contro i furbetti dell’immondizia e per i cittadini virtuosi sono previsti sconti in bolletta: ok dal consiglio comunale, riduzione Tari dal 3% al 9% per chi si applica nel rispetto della legge.