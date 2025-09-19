Quartu Sant’Elena, prosegue la lotta contro i furbetti dell’immondizia e per i cittadini virtuosi sono previsti sconti in bolletta: ok dal consiglio comunale, riduzione Tari dal 3% al 9% per chi si applica nel rispetto della legge.
Per chi non differenzia e getta la spazzatura in campagna, ci sono le guardie ambientali sempre pronte a identificare e sanzionare chi deturpa l’ambiente a discapito della comunità: da mesi sono già decine le persone multate e costrette a bonificare i luoghi sporcati. Parallelamente, ora, un’altra forma per sensibilizzare i cittadini verso questa importante tematica è stata approvata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Graziano Milia e mira a “premiare” chi versa puntualmente la tariffa Tari.
Sconti in bolletta significativi, insomma, che, oggi giorno, vengono più che ben accolti dai residenti.
La misura verrà prossimamente applicata dagli uffici comunali.