Sestu, si ferma in prossimità delle strisce pedonali per far passare un papà con la bimba in braccio e viene tamponato da un’auto pirata: “Avrei potuto investire la piccola, mi auguro che per te non ci sia più il diritto alla guida”.

Il sinistro è avvenuto ieri sera in via Cagliari e a raccontare l’accaduto è proprio l’automobilista che è stato colpito posteriormente da una vettura in corsa. Non ha rispettato, evidentemente, la distanza di sicurezza e soprattutto non si è fermato dopo aver causato il sinistro che sarebbe potuto costare caro a chi stava attraversando sulle strisce pedonali.

Nessun ferito grave, il conducente del mezzo tamponato ha riportato qualche contusione e tanto spavento: la sua premura più grande è stata quella di pensare subito al papà e alla piccola che aveva in braccio. Diverse le persone che sono intervenute in soccorso dei coinvolti, alcune delle quali sono riuscite, da quanto si apprende, ad annotare il numero della targa del veicolo che non si è fermato dopo lo scontro.