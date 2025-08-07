Sacchi e cumuli di immondizia scaricati in periferia anziché differenziare il pattume e conferirlo secondo le norme in vigore: questo è quanto scoperto dal nucleo che ha immediatamente effettuato le verifiche al fine di individuare l’autore. E così è stato: in 48 ore l’area è già stata ripulita e per il “caddozzo” di turno la sanzione è già partita.

Una ennesima dimostrazione della volontà da parte di Milia e amministrazione di non far passare impunite le persone che deturpano l’ambiente.

