Quartu Sant’Elena, malviventi forzano la serranda di un bar e portano via la cassa: oltre 500 euro il bottino, i ladri sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza del locale. Il proprietario ha già sporto denuncia. È accaduto in via Cagliari, al El Freko, solo poche settimane fa un altro locale era stato visitato dai ladri che avevano portato via, anche in questa occasione, la cassa.

Non un caso isolato, insomma, ma l’ennesimo ai danni di una attività commerciale. Ignoti si sono introdotti nel bar forzando l’ingresso, del fatto si è accorta una dipendente quando è arrivata sul luogo di lavoro. Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine.