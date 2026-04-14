Tragedia nelle scorse ore a Balduina, vicino Roma. Come raccontato da Roma Today, una neonata di 3 mesi è stata ritrovata ieri mattina dai genitori in arresto cardiaco nella sua culletta. La coppia ha chiamato subito i soccorsi e hanno attuato le prime manovre guidati telefonicamente dal personale sanitario. Arrivati sul posto, gli operatori del 118 hanno intubato la bimba fino all’arrivo presso il Policlinico romano Gemelli, dove è stata ricoverata nella terapia intensiva pediatrica. Inutili purtroppo le cure da parte dei medici che hanno tentato in tutti i modi di salvare la piccola, morta all’alba di questa mattina a causa dell’arresto cardiocircolatorio prolungato e grave ipossia cerebrale.

Da chiarire tuttora cosa abbia provocato il malore alla bimba.