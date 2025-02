Folla al funerale di Valentino Delfino, 44 anni, morto la settimana scorsa sulla A 15. Non sono voluti mancare i suoi cari amici, la sua seconda famiglia, non lo hanno lasciato da solo ma accompagnato in quel viaggio che mai avrebbero voluto affrontare. Purtroppo il destino lo ha spezzato lungo l’autostrada, un incidente che ha segnato la strada, interrotta, drammaticamente. Lascia la moglie, i figli piccoli, i suoi parenti che, ancora increduli, piangono per lui. E i suoi tanti amici dello sport, da Cagliari a Massa un unico coro: “Un vero tifoso non muore mai”. Anche sugli spalti lo striscione non manca, “Ciungo, buon viaggio”.

Dopo la cerimonia che si è svolta a Massa, oggi nella sua città, che lo ha abbracciato per l’ultima volta ma che mai lo dimenticherà.