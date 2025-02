Si indaga sulle cause dello scontro frontale di questo pomeriggio sulla provinciale 15, lungo la circonvallazione che collega Settimo San Pietro a Maracalagonis. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che le condizioni dei conducenti, rimasti feriti, non siano gravi, anche se per estrarre dalle lamiere uno dei due è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre le ambulanze del 118 hanno provveduto al trasporto dei feriti in ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, che hanno effettuato i rilievi. Per diverse ore il traffico nella zona è fortemente rallentato.