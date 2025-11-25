Quartu Sant’Elena, disagi Abbanoa: chiesto un incontro urgente ai vertici della società.Il sindaco Graziano Milia: “Gravi problemi alla cittadinanza”. Scuole e uffici chiusi per due giorni, il nuovo guasto alla condotta idrica sta causando molti disservizi in città.“I frequenti problemi riscontrati ultimamente nelle condotte idriche di Quartu, con conseguente interruzione dell’erogazione idrica in diversi quartieri, stanno causando numerosi e gravi problemi alla cittadinanza, alle scuole, per le quali stamattina ho infatti emesso la seconda ordinanza di chiusura in due giorni, agli uffici pubblici, che in molti casi sono stati costretti a interrompere l’attività” spiega Milia.”Stamattina ho pertanto rappresentato telefonicamente la mia preoccupazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, e chiesto contestualmente un incontro urgente per capire quale sia la causa di queste continue rotture delle condotte idriche.Nei prossimi giorni ci incontreremo per approfondire la situazione, affinché si trovino soluzioni rapide per evitare il ripetersi di tali guasti e dei disagi che ne derivano”.