Iglesias non dimentica i suoi ragazzi scomparsi tragicamente un anno fa: cuori e palloncini bianchi per Aurora e Riccardo, 17 anni, morirono in un tragico incidente stradale alle porte della città.

Dei palloncini bianchi a forma di cuore e i loro nomi incisi, simbolicamente e indelebilmente, per il primo triste anniversario senza di loro: sono stati preparati in un negozio che vende caramelle, “Aurora e Riccardo sempre nei nostri cuori”. Poche parole ma colme d’amore per quelle due vite volate via troppo presto.

Aurora Marcia e Riccardo Lai si chiamavano i due giovani di 17 anni tragicamente scomparsi sabato notte, 23 novembre 2024, in un incidente stradale.

I due ragazzi viaggiavano su uno scooter Yamaha Booster 50 quando si sono scontrati con una Range Rover sulla bretella della statale 130, all’ingresso di Iglesias. L’impatto è stato fatale, e non c’è stato nulla da fare: Aurora e Riccardo sono morti sul colpo, ma il loro ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi li ha amati.