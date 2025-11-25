Il governo neo zelandese si è posto un particolare obiettivo a lungo termine: eliminare del tutto i gatti randagi entro il 2050.

Stando a quanto sostenuto ministro della Conservazione Tama Potaka i bellissimi felini sarebbero “assassini a freddo” di altre importanti animali come uccelli, insetti e pipistrelli.

Nella lista Predator Free 2050′ il governo ha inserito anche pipistrelli, furetti, donnole. Secondo il ministero, quindi, i felini avrebbero influenzato negativamente l’eco sistema locale, contribuendo all’estinzione di altre specie.

Il ministro Potaka ha anche riferito ai media locali delle malattie diffuse dai felini in questione, come la toxoplasmosi, con conseguenze negative anche sugli esseri umani.