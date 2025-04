Iniziano i lavori di restauro all’arco di Palabanda, ecco il video. Fa davvero effetto vedere restaurare questo pezzo di storia cagliaritana accanto al Corso, con gli operai che in una giornata di pioggia iniziano a salvare l’arco a cui tanti cagliaritani sono affezionati.

“Ai martiri di Palabanda”. Ecco la storia che si cela dietro l’arco che si trova in Corso Vittorio Emanuele II. L’opera architettonica ricorda la storica rivolta dei cagliaritani contro l’ oppressione dei piemontesi. Siamo nel 1812 e i cittadini di Cagliari, stanchi della pesante tassazione e di non aver voce nella politica della propria città, decidono di ribellarsi contro i Savoia. A centinaia si riuniscono in piazza del Carmine, nella notte tra il 30 e il 31 Ottobre, con l’obbiettivo di conquistare la reggia dei Savoia. La notizia però arriva ai sovrani che sterminano e condannano i ribelli chi alla pena di morte e chi invece all’ergastolo. Da qui il nome dell’arco, in ricordo di chi ebbe il coraggio di combattere per i propri diritti e la propria città.

Secoli dopo l’arco torna alla ribalta, questa volta come oggetto di restauro. É infatti stata firmata una ordinanza che prevede la chiusura della circolazione nel Portico di Palabanda dal 16 al 18 e dal 22 al 24 aprile 2025 per permettere urgenti lavori di restauro.