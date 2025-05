Quartu Sant’Elena avvolta nel silenzio e nel dolore per la piccola Carlotta Sunda: ultimo saluto tra lacrime e commozione, “fai buon viaggio principessa”. La piccola guerriera è stata salutata questa mattina nella chiesa di Sant’Antonio. Ad abbracciare la sua famiglia tanti amici e parenti che hanno dedicato un pensiero per la 14enne: “Ciao Carlottina bella. Che vita ingiusta, i bambini dovrebbero sempre e solo sorridere, ogni reparto del Micro dovrebbe esser vuoto.

E’ stato un piacere averti incontrata” sono le parole di una volontaria dedicate alla bambina che non c’è più.