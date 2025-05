Iglesias perde una giovane cittadina: addio a Giorgia, 29 anni. Si è spenta oggi all’oncologico di Cagliari: “Vola in alto stellina”. Si chiamava Giorgia Lorai la ragazza che ha perso la sua battaglia contro un male, grande il dolore in città per la sua morte prematura.

Tanti i messaggi dedicati a Giorgia in queste ore sui social anche da parte di chi non conosceva la ragazza: “Non ci sono parole quando una giovane vita vola via così presto” si legge.

L’ultimo saluto sarà mercoledì, parenti e amici si ritroveranno per la cerimonia funebre che si terrà nella parrocchia della Beata Vergine di Valverde.