Quartu Sant’Elena, anche via della Autonomia Regionale Sarda deturpata dopo i lavori per il Tyrrhenian Link: protestano i cittadini. Come per la sp15, il manto stradale laterale presenta non poche criticità che potrebbero mettere in pericolo i tanti automobilisti che percorrono ogni giorno la via. Terna: solo dopo la conclusione dei lavori “procederemo con il ripristino definitivo della pavimentazione stradale”.

Stessi lavori, stessa situazione che accomuna la sp15 con la via di Flumini di Quartu, https://www.castedduonline.it/maracalagonis-provinciale-deturpata-dopo-gli-scavi-per-il-tyrrhenian-link-gravi-pericoli-per-gli-automobilisti/ il Comune di Quartu ha inoltrato la problematica a Terna, che ha in carico la realizzazione del progetto del Tyrrhenian Link, la quale ha risposto: “A seguito della realizzazione della trincea, abbiamo proceduto alla posa delle sole tubazioni destinate ad ospitare i cavi dell’alta tensione del primo polo ed effettuato un ripristino parziale della pavimentazione stradale perché, prima di effettuare il ripristino definitivo, riteniamo opportuno far assestare la trincea ed evitare in tal modo eventuali futuri cedimenti.

A seguito della posa dei cavi riapriremo i cantieri in corrispondenza dei giunti, distanti tra loro circa 800 metri, per eseguire le pose dei cavi e la giunzione tra gli stessi.

Analoghe attività verranno svolte per il secondo polo.

Solo a seguito di queste attività procederemo con il ripristino definitivo della pavimentazione stradale”.

Ci sarà da attendere, quindi, la conclusione dei lavori per avere nuovamente il manto stradale uniforme.