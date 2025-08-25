Un episodio di terribile violenza nei confronti di una donna fuori da un locale di Siena. I fatti risalgono al weekend appena trascorso ed è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza dello stesso locale. A denunciare tutto è proprio il titolare, che pubblica le immagini sul suo profilo. Il video ritrae una donna picchiata selvaggiamente da un uomo, e questo già è gravissimo. Ancora più terribile è che nessuno sia intervenuto per aiutarla: nelle immagino si vede infatti anche un uomo passare senza intervenire. Non solo, in zona ci sarebbero state almeno altre 3 persone, ma la donna è stata lasciata sola.

Dito l’intervento del titolare del locale, che chiede più supporto: “Tra le bottigliate in inverno, le aggressioni e le risse pensavo fosse cambiato qualcosa invece siamo al punto di partenza. Chi di dovere dovrebbe fare qualcosa in più per evitare questi problemi. Ieri ho provato a presentare subito denuncia, ma mi è stato risposto di tornare in un giorno non festivo. Sono rimasto senza parole…”.

