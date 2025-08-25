Panico la notte scorsa all’ospedale Apuane di Massa. Un 34enne si trovava al pronto soccorso per una visita, ma dopo averla effettuata ha rubato la pistola ad una guardia giurata, minacciando medici e pazienti. Al momento dei fatti erano presenti almeno 20 persone: l’uomo è stato tempestivamente bloccato da un vigilante e un altro collega.

Il 34enne è stato poi accompagnato presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.

Parole di gratitudine da parte del direttore Giuliano Biselli. “Verrà avviata una valutazione interna sull’episodio – ha spiegato – chiedendo riscontro formale alla società che gestisce la vigilanza privata, pur ringraziando anche le due guardie giurate e ovviamente anche le forze dell’ordine intervenute in modo tempestivo”.