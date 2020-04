Quartu, salgono i contagiati dal virus: sono in tutto 18, tre in ospedale e 15 in isolamento a casa. L’annuncio del sindaco Stefano Delunas: “Nelle prime settimane di diffusione del Covid-19 la nostra comunità è riuscita a contenere i contagi. Il numero delle persone che hanno contratto il virus risulta infatti basso in proporzione alla popolazione di Quartu, ma nonostante gli sforzi e i sacrifici già compiuti altri ne serviranno ancora. Sono consapevole che tutti abbiamo la voglia e molti la necessità di riappropriarci della nostra libertà e di riprendere il nostro cammino, ma NON È ANCORA IL MOMENTO.

Nonostante tutte le misure anticontagio prese nell’ultimo mese, che hanno sostanzialmente fermato la produzione di beni e l’erogazione dei servizi, registriamo ancora una LIEVE CRESCITA DEL NUMERO DI CONTAGIATI IN CITTÀ. Allo stato attuale sono infatti 18 i quartesi che combattono con il virus, 3 ricoverati in ospedale e 15 in isolamento domiciliare.

Questo dato non deve né allarmarci né lasciarci indifferenti. Più passano le settimane più diventiamo favoriti in questa difficile battaglia volta a sconfiggere il virus. D’altra parte però l’aumento c’è stato, è un dato di fatto, e per questo non possiamo far altro che continuare a STARE A CASA e, quando siamo costretti a uscire per motivi indifferibili, a RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA. Per non vanificare questo mese di sacrificio e per avvicinarci con fiducia alla meta: riprenderci la nostra vita”, conclude il primo cittadino di Quartu. (foto Tiziano Cocco)