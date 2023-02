Quartu, rivoluzione al Poetto contro corse e incidenti: “Arrivano due nuove rotatorie”

La strada del lungomare Poetto utilizzata come una pista, tra auto che schizzano anche a 120 chilometri orari, bruciando di decine di chilometri il limite massimo, con tanto di schianti e incidenti. Macchine che volano sopra le rotonde e si ribaltano, l’ultima volta è capitato solo due notti fa, per colpa dell’alta velocità. Ma, in un’area che sta già cambiando volto con i lavori, possibili grazie alla vittoria del progetto del Comune che ha ottenuto i fondi del Pnrr, la musica sta per cambiare: “G razie al nuovo progetto recentemente avviato, una geometria più funzionale della sede viaria consentirà di evitare o quanto meno contenere questi comportamenti pericolosi”, spiega l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti. Che, in anteprima su Casteddu Online, annuncia la realizzazione di due nuove rotatorie nella lunga lingua d’asfalto, incastonata tra saline e spiaggia, teatro di troppi incidenti.

“Il piano prevede inoltre l’introduzione di due nuove rotonde. Una nel tratto tra viale Colombo e il Margine Rosso, oltre a quella già in essere, e un’altra tra viale Colombo e l’ospedale Marino”. Tre rotonde, quindi, in totale, per evitare che troppi automobilisti si facciano prendere dalla foga di premere il pedale dell’acceleratore da subito dopo l’ospedale sino all’inizio di via Leonardo Da Vinci.