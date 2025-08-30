Un 64enne, operaio residente a Sinnai, è stato denunciato questa mattina dai carabinieri di Quartu perchè ritenuto responsabile del reato di danneggiamento ai danni di un’auto di proprietà di un’imprenditrice domiciliata a Villasimius.

Il fatto si è verificato in via Fermi, dove l’uomo, dopo aver parcheggiato la propria vettura accanto a un SUV di fascia alta, avrebbe estratto la chiave di casa e tracciato un graffio lungo la fiancata del veicolo. Quello che non poteva immaginare è che all’interno dell’abitacolo vi fosse il figlio della proprietaria, che ha assistito in diretta all’atto vandalico. Il giovane, resosi conto di quanto stava accadendo, è immediatamente sceso dall’auto riuscendo a bloccare il presunto autore del gesto, nell’attesa dell’arrivo della pattuglia dell’Arma.

I Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, hanno raccolto le prime testimonianze e ricostruito l’accaduto, accertando come il pensionato non avesse alcuna conoscenza con la proprietaria del SUV e come il gesto sarebbe stato dettato unicamente da invidia nei confronti di un’auto così prestigiosa.

La donna, recatasi successivamente presso la Stazione dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena, ha formalizzato la denuncia.