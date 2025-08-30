I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, al termine di una mirata attività ispettiva, hanno denunciato in stato di libertà un 74enne, amministratore unico di una società con sede a San Sperate, operante nella produzione e commercializzazione di biscotti e dolci tipici sardi.

L’ispezione ha permesso di accertare diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione del personale. In particolare, sono emerse gravi carenze relative alla mancata sottoposizione dei dipendenti a visita medica obbligatoria, all’assenza di adeguate misure di primo soccorso, all’installazione non conforme di impianti audiovisivi e all’impiego di lavoratori non regolarmente assunti.

All’esito degli accertamenti, i militari hanno contestato ammende per complessivi 3.234,93 euro, oltre a sanzioni amministrative pari a 3.900,00 euro.