Quartu, perde il controllo dell’auto che si ribalta: soccorso 18enne

Brutto incidente stradale questo pomeriggio nella strada comunale di Pitz’e Serra che collega la statale 554. Per cause in fase di accertamento, il conducente di una Fiat Panda, ha perso il controllo del mezzo finendo tra la vegetazione per poi ribaltarsi ai bordi della carreggiata.

L’incidente è avvenuto attorno alle 15:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cagliari, che hanno delimitato l’area e messo in sicurezza il veicolo e la sede stradale. Alla guida c’era un giovane di 18 anni che è stato soccorso da un’equipe del 118. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.