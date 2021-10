Quartu, coro di no per il viale Colombo a senso unico: “Sarà il caos, basta già quello di viale Marconi”

Viale Marconi a Quartu Sant’Elena a senso unico, per creare quel “collegamento”, meglio, quella “strada per il mare”, proposta dal sindaco Graziano Milia? Per i lettori quartesi di Casteddu Online e per chi vive nell’hinterland di Cagliari il progetto non viene visto di buon occhio ma, anzi, riceve molte critiche. Il piano del viale a senso unico, nelle idee del primo cittadino, dovrebbe andare di pari passo con la realizzazione del nuovo mercato civico e la costruzione di due parcheggi interrati, uno nello stesso viale sotto la nuova struttura e l’altro nella futura piazza accanto al Comune senza più il casermone grigio che ha ospitato per decenni i box. Prevalgono i timori e i no, insomma. Thomas S. fa un’analisi abbastanza impietosa: “Il progetto non è chiaro, per ora sarebbe una follia. Senso unico da dove? Dalla Bussola a via San Benedetto resta il doppio senso, per poi andare in via della Musica? O per andare in via Marconi bisognerà andare in via Bonaria, via D’Annunzio e via Cagliari?”.

Critico anche Lello G. “Senso unico in viale Colombo? Pessima idea. Commercialmente farebbe la fine di via Eligio Porcu. Peccato, sembra destino che quando qualcosa a Quartu comincia a funzionare o ad essere importante, frequentata, apprezzata, insomma quando il più sembra ottenuto, arriva il sindaco di turno che vuole accaparrarsi i meriti e si inventa qualcosa che invece rovinerà tutto.”. Pollice verso sul viale Colombo a senso unico anche da parte di Manuel M. “Se Milia vuole fare senso unico in viale Colombo deve per forza farlo anche in via della Musica, a salire, altrimenti succede un disastro. Anche così, comunque, sarebbe molto confusa la viabilità”. Altro parere, quello di Simone M: “Succederà che, come in viale Marconi, che è a senso unico, alcune attività commerciali soffriranno. E il traffico non è migliorato, anzi. Lasciamo tutto com’è” Possibilista Paolo S: “Fare il senso unico verso il mare o viceversa della viale Colombo?. A questo punto diventerebbe necessario creare dei percorsi privilegiati per i bus elettrici o una metropolitana leggera che da Cagliari arriva al Poetto passando per viale Colombo. Sposo appieno l’idea di concedere più spazio, come tavolini e espositori per le attività produttive e commerciali del viale e piste ciclabili da Cagliari fino al Poetto”. Tra le poche voci “social” sinora a favore c’è quella di Maurizio M: “L’idea potrebbe non essere male. Riprende quanto già messo in atto in via Marconi. Tutte le novità hanno un primo periodo nel quale ci si deve abituare, ma se lo studio della viabilità viene fatto bene e coordinato con via della Musica, la naturale arteria parallela capace di convogliare il flusso di traffico, la soluzione potrebbe essere valida”.