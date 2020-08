Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari per il furgone di un ambulante in fiamme nella zona di Sant’Andrea, a Flumini di Quartu, non distante dal parco Parodi. I pompieri, intervenuti con un’autopompa, sono riusciti a domare il rogo che si è sviluppato nella parte anteriore, evitando che il fuoco avvolgesse tutto il furgone. In fase di accertamento le cause del rogo.