Il Comune di Castiadas annuncia l’avvio del Progetto P.A.D. (Pubblico Accesso al Defibrillatore), un’iniziativa fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini e dei visitatori nelle località turistiche del territorio.

Il progetto prevede l’installazione di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in punti strategici del Comune, come Cala Pira, Cala Sinzias, Marina San Pietro, Monte Turno, Sant’Elmo, Santa Giusta, San Pietro, La Centrale, Olia Speciosa, Camisa e L’Annunziata. Questi dispositivi salvavita saranno accessibili 24 ore su 24.

In un contesto turistico come quello di Castiadas, che nei mesi estivi vede moltiplicare il numero di presenze, disporre di una rete capillare di defibrillatori è essenziale per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. Ogni minuto può fare la differenza e la possibilità di utilizzare un DAE entro 4-5 minuti può aumentare drasticamente le probabilità di sopravvivenza.

Oltre all’installazione degli apparecchi, il progetto comprende: eventi di formazione aperti alla cittadinanza, una campagna informativa, il coinvolgimento delle associazioni di primo soccorso, il monitoraggio dei dispositivi tramite sistemi di telecontrollo avanzati.

“Per noi garantire un territorio cardio-protetto significa investire sulla vita, soprattutto in una realtà come la nostra, dove il turismo e l’accoglienza sono motori fondamentali. Ogni defibrillatore installato è un gesto concreto di tutela e prevenzione” spiega il sindaco Eugenio Murgioni.

L’Amministrazione invita la popolazione a partecipare attivamente agli incontri formativi gratuiti previsti nelle prossime settimane. Proteggere la vita è un impegno collettivo: più cittadini formati, più vite salvate.