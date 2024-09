Quartu, nessuna pietà per gli incivili dei rifiuti: beccati e multati a tempo record

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dal pieno centro, in via Monteverdi, sino alle campagne di via Is Xireddus e San Forzorio. Gli incivili dei rifiuti, spesso evasori Tari, continuano a sporcare Quartu ma il Comune risponde con multe salate e obblighi di bonifiche. A comunicare gli ultimissimi casali di furbetti stanati è il sindaco Graziano Milia, costantemente aggiornato sul lavoro svolto dagli agenti della polizia Locale e del Nucleo di vigilanza ambientale. I caddozzi non hanno età, verrebbe da dire: dai giovani sino agli anziani, il lancio selvaggio del sacchetto o dei sacchetti è ancora una disciplina tanto cara a una fetta, pur sempre minoritaria, di quartesi.

Ma l’aria è già cambiata da tempo: e, alla sanzione economica, si aggiunge ormai anche l’obbligo di ripulire, a proprie spese, anche marciapiedi e cespugli.