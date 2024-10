Quartu, mistero sulla morte di Marcella Grande: aperta un’indagine per omissione di soccorso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si svolgerà mercoledì due ottobre alle 9 l’autopsia sul cadavere di Marcella Grande la 32enne cagliaritana morta ieri mattina nell’abitazione di via Spagna a Quartu, nel rione di Pitz’e Serra. Il pm Marco Cocco ha aperto un fascicolo contro ignoti per omissione di soccorso. La ragazza era stata male, aveva accusato ripetutamente dei malori e assumeva dei farmaci per la cura di una patologia. È stata trovata morta ieri alle 11. Tutti i soccorsi sono stati vani. A un primo esame non sarebbe stato notato nessun segno di violenza sul corpo di Marcella Grande. Ma la Procura ha deciso di vederci chiaro e di scoprire le esatte cause del decesso della ragazza. La giovane conduceva una vita riservata e, come tante altre ragazze della sua età, stava cercando lavoro. I familiari hanno incaricato per l’assistenza legale l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli. Ora sarà l’autopsia, in programma al Brotzu domani, a fornire tutte le risposte del caso.

La giovane, nonostante la malattia, stava comunque progettando in tutta tranquillità la sua vita. Pochi giorni fa ha pubblicato un annuncio su vari gruppi Facebook con un appello chiarissimo: “Sono una ragazza italiana di 31 anni che cerca urgentemente lavoro”, precisando di non essere automunita ma di avere la possibilità di spostarsi grazie al suo fidanzato. Il riferimento è a Andrea Pau, col quale aveva una relazione da qualche anno e che, ieri, ha fatto la tragica scoperta nell’appartamento di Pitz’e Serra.