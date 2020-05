Lunghi minuti di paura, ieri sera, in una casa di via Riva Villasanta a Quartu Sant’Elena. Un 52enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha litigato per futili motivi con la madre e la sorella e, poi, ha cercato di aggredirle. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri di Quartu, guidati dal maggiore Valerio Cadeddu: i militari hanno immobilizzato e arrestato l’uomo, per il reato di maltrattamenti.