Quartu Sant’Elena, l’ultimo addio a Mirko sarà martedì: restituito il corpo ai familiari del 37enne deceduto questa mattina tra Ussana e Serdiana a causa di un incidente in moto. Grande dolore per l’uomo che lascia i genitori, due figlie, i fratelli e le nipotine. Un dramma che si è consumato questa mattina poco prima delle 7 di questa mattina, sulla Strada Statale 466 alle porte di Serdiana: secondo i primi accertamenti effettuati, la moto con a bordo Mirko Farris e un amico è finita a terra in prossimità di una curva. Per Farris nessuna speranza, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo sul posto senza successo mentre il conducente del mezzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Dolianova sono intervenuti per eseguire i rilievi tecnici e garantire la messa in sicurezza della circolazione stradale.