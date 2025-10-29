Caso Manuela Murgia: dopo trent’anni spunta un nuovo testimone. La famiglia: “Una persona che con grande coraggio ha sentito il dovere di rivolgersi agli inquirenti per raccontare ciò che sa.

Restiamo con la speranza che chi ha fatto del male a Manuela non creda di essere passato inosservato”.

La notizia, pubblicata oggi da “L’Unione Sarda”, mette in evidenza che la sera del 4 febbraio avrebbe sentito delle urla provenire da Tuvixeddu e una macchina andare via a grande velocità. A bordo ci sarebbero stati dei ragazzi.

Non si sa se questa testimonianza potrà aiutare gli inquirenti per le indagini, ma, come mette in evidenza la famiglia, dopo trent’anni qualcuno trova il coraggio di parlare, di raccontare.