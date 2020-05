Quartu, l’allarme: “Coronavirus e pochi soldi, lo storico asilo Steria rischia di chiudere”

Lo storico asilo Steria di via XX Settembre a Quartu Sant’Elena? Rischia di non riaprire mai più: l’edificio, classificato come monumento, è stato donato da Anacleto Steria alle Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli che, sin dagli inizi del Novecento, hanno iniziato a gestirlo come asilo: “Esistiamo dal 1926, siamo una realtà centenaria e la nostra prospettiva e la chiusura”, spiega suor Giuliana Crobu, la coordinatrice della struttura. “Vogliamo rdire alla Regione che sulle scuole ci siamo anche noi, abbiamo ventidue bambini e quattro maestre. Siamo costretti a dover ridurre i numeri perchè non abbiamo l’equità dei contributi per sostenere le spese del personale dipendente, anche in seguito all’emergenza da Coronavirus. Il Governo è abbastanza assente”, osserva la religiosa. Una realtà storica e datata a rischio chiusura nella terza città della Sardegna, quindi, quella gestita dalle religiose vincenziane. Che chiedono, ovviamente, date sicure.

“Non possiamo organizzare tutto in una settimana o in un mese, ci sono operazioni di pulizia e di sanificazioni da fare, e si sa quanto siano costose per degli spazi grandi”.