Ladro di portafoglio beccato dalle telecamere di videosorveglianza: al White Caffè di Quartu Sant’Elena l’appello del titolare: “Riportalo”.

Il fatto è avvenuto ieri e a comunicarlo è proprio il titolare attraverso i social che scrive: “Tu che hai rubato in casa mia il mio portafoglio, sappi che ho il video perché eri talmente preso a rubarlo che non ti sei nemmeno accorto che ci sono le telecamere in tutto il locale. Dunque ti do una tempistica minima per rendermelo perché se no porto il video ai carabinieri.. tu pelato barbetta maglietta nera pantaloncini grigi e scarpe bianche, la tua ragazza con i capelli biondo scuro tutta tatuata con il vestito a fiori.. devo continuare? E pure la tua macchina ho visto.. dunque ti conviene portarlo domani mattina al locale perché di pomeriggio procediamo con la querela altrimenti. Condividete grazie.. per far sì che gli arrivi”.

Un messaggio chiaro rivolto alla persona che ha portato via il portafoglio al fine di riavere indietro il bene sottratto.