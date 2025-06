Tragedia questa notte a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Una bmw con alla guida in 22enne è prima sfuggita ad un posto di blocco, poi si è scontrata con un’altra vettura con a bordo una coppia.

Nell’impatto è morto Bruno Ansaloni, imprenditore agricolo 56enne di Sant’Agata Bolognese. La moglie, 52anni, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna.

Lo scontro tra le due vetture è avvenuto in zona La Cisanova, all’altezza di un incrocio, tra via Nuova e via Fossetta, dove la Bmw non avrebbe dato la precedenza.

Stando ad una prima ricostruzione, le forze dell’ordine, notando la vettura intenta a manovre azzardate ad alta velocità , hanno iniziato un inseguimento. Poi, la tragedia. A bordo della bmw presenti anche altri due magrebini. Il 22enne aveva anche tentato di fuggire a piedi, ma è stato rintracciato nella sua abitazione grazie alla targa della vettura, sulla quale è stata ritrovata anche della droga. Il giovane è ora in stato di fermo per omicidio stradale.