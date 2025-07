Un incendio aveva distrutto tutto poco più di un mese fa, lo scorso 8 giugno a Quartu. Anni di sacrifici, lavoro incessante in pasticceria per Nicola Loi e la sua famiglia letteralmente bruciati in pochi istanti. Ma la solidarietà non si è fatta attendere e grazie all’amore e al buon cuore di tantissime persone, la famiglia Loi ha di nuovo una casa.

“Non so da dove iniziare a ringraziare chi ha permesso tutto questo!”, scrive la moglie Michela Auriemma sui social. “Partendo dai miei genitori, mio fratello, mie sorelle, miei suoceri, miei cognati tutti e alcuni parenti! Le mie super presidentesse delle associazioni anteas e il sogno di Giulia,tutti i volontari che hanno aiutato in tutto e per tutto! Carlotta per il bellissimo frigo, Ilda e Andrea per i lavori di muratura, il super mercatino di via Abruzzi di Cagliari per l’armadio bellissimo, Luca per tutto quello che ha fatto, tutti voi che sia nella raccolta di goufaundme, paypal ecc avete reso possibile tutto questo! Se ho dimenticato qualcuno perdonatemi! Un GRAZIE A TUTTI COMUNQUE”.