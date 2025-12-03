Nuove regole per gli studenti dell’istituto comprensivo del Medio Campidano, con l’ultima revisione del Regolamento di istituto, recentemente approvata a larghissima maggioranza dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto, è stato introdotto anche il divieto di portare a scuola il telefono cellulare o dispositivi con le stesse funzioni, salvo documentate e oggettive condizioni personali.

L’introduzione della misura “si rivela assolutamente necessaria, considerata anche la fascia di età degli alunni degli istituti comprensivi” spiega la dirigente scolastica Maria Gabriella Aru in una nota inviata anche ai genitori. “Numerose ricerche scientifiche nazionali e internazionali hanno ampiamente documentato gli effetti negativi dell’uso degli smartphone prima dei 14 anni con conseguenze più gravi al decrescere dell’età. L’abuso nell’utilizzo di questi dispositivi compromette significativamente le capacità di attenzione e concentrazione, interferisce con i meccanismi di memorizzazione e rielaborazione delle informazioni, favorisce l’insorgere di ansia e stress, ostacola lo sviluppo di relazioni interpersonali autentiche e genera forme di dipendenza comportamentale” conclude Aru.