Quartu, incidente sul lungomare: Citroen sbanda e si schianta contro un palo

Incidente sul lungomare quartese del Poetto, subito dopo l’arena. Un’auto, una Citroen, guidata da un uomo, è finita contro un palo, tra le varie corsie, abbattendolo. L’impatto è stato molto forte, la macchina è rimasta semidistrutta e sono entrati in funzione gli airbag. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco e, stando a quanto si apprende, non ci sono feriti. Chi guidava l’automobile è riuscito ad uscire dalle lamiere senza troppe difficoltà. Forti rallentamenti al traffico, immaginabili per garantire le operazioni di messa in sicurezza della Citroen e della strada.