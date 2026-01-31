Quartu è sconvolta dalla perdita di Mimmo Cardia, amato e conosciuto da tutti per ciò che sapeva creare con le sue mani sapienti. Da ogni materiale sapere trarne qualcosa di bello e nuovo. Mimmo se ne è andato improvvisamente a soli 51 anni, lasciando un grande vuoto nella comunità quartese.

Tanti i messaggi a lui dedicati in queste ore sui social da amici e semplici conoscenti che hanno voluto ricordarlo.“Mi hai fatto ridere tanto… ora fallo con gli angeli”, scrive un’amica. Grande dispiacere per un uomo che ha saputo regalare un sorriso a chiunque capitasse lungo la sua strada.