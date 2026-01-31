L’infinita odissea di chi viaggia da Mandas a Cagliari e viceversa: “Mezzi soppressi senza avvisare, decine di studenti costretti ad aspettare sotto la pioggia e nemmeno un avviso sul sito”. Nella tratta Senorbì-Mandas la velocità è stata ridotta “per motivi di sicurezza”, per percorrere 15 chilometri occorrono ben 50 minuti”.

Il racconto di Lucia Deiana, “ecco l’odissea del mio viaggio di ritorno a casa. Giovedì 30 gennaio sono partita da Gottardo alle 12:52 circa, con il pullman sostitutivo.

Sono arrivata a Senorbi alle 13:45. Solitamente arriva il treno alle 14 circa e si riparte alla volta di Mandas, ma alle 14 del treno neanche l’ombra.

Chiedo informazioni a un controllore e mi dice che da oggi gli orari sarebbero stati quelli perché, dopo un sopralluogo la linea ferroviaria da Suelli a Mandas non è “adatta all’alta velocità” e ci sarebbero stati ulteriori rallentamenti.

Ora io, da umile lavoratrice pendolare mi chiedo una cosa, perché?

Parto da Gottardo-Monserrato alle 12:52, rimango buttata a Senorbì per quasi un’ora e poi per fare un ulteriore tratto di 15 chilometri in treno ci vogliono altri 50 minuti.

50 minuti per percorrere 15km.

Si sta creando un disservizio assurdo e visto che la linea non è agibile in sicurezza, perché non farci proseguire direttamente in pullman invece che scaricarci a Senorbì?

Sono fuori casa dalle 5 del mattino, viaggio, e pago regolarmente per un servizio sta creando tanti disagi”.

Venerdì il viaggio non è andato diversamente: “Vogliamo parlare del treno delle 5.28 arrivato a Gottardo alle 7.35?

Oppure preferiamo parlare della sorpresa che ci avete riservato a Senorbì al rientro?

Pullman sostitutivo partito da Gottardo alle 12:52. Sembrava tutto a posto, ma arrivati in stazione a Senorbì ecco la sorpresa.

Il treno che doveva proseguire per Mandas è stato soppresso senza un minimo di comunicazione all’utenza.

Ovviamente senza tenere conto che quel treno viene preso da tanti ragazzi minorenni che escono da scuola e che magari aspettano alla fermata dell’istituto Einaudi, senza sapere assolutamente niente.

E a proposito di scuola: il treno che sarebbe dovuto partire alle 7:28, quello degli studenti appunto, è partito da Mandas alle 8:10 e i ragazzi sono arrivati a scuola alle 9 passate”.