Gavoi tira un sospiro di sollievo per la piccola concittadina operata al cuore al Gaslini di Genova: “Dopo alcuni giorni dal delicatissimo intervento è tornata in reparto”.

Una notizia che ha rasserenato la comunità montana che da subito si è stretta alla famiglia della bambina nata “con un grave problema al cuore, è stata operata in uno dei migliori ospedali pediatrici italiani e internazionali” comunica il sindaco Salvatore Lai.

“I genitori stanno accanto al capezzale della bambina per trasmetterle tutta la loro amorevole presenza, alternandosi in turni gravosi, giorno e notte, ma finalmente un po’ sollevati dalle buone notizie che danno loro gli specialisti. Sta meglio la bambina.

Anche i nonni sono andati a Genova per stare insieme alla nipotina.

Ora che il peggio è passato, auguriamo alla piccola di ritornare a Gavoi quanto prima con i suoi genitori”.