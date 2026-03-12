Drammatica storia di violenza domestica avvenuta nelle scorse ore a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Un uomo di 37 anni ha iniziato a picchiare la moglie 30enne con dei tubi di metallo. Ad assistere alla terribile scena i figli della coppia, 4 e 9 anni. Il bimbo più grande ha avuto la prontezza e il sangue di chiedere aiuto telefonando al 112 e spiegando ciò che stava accadendo.

L’uomo è arrestato per lesioni aggravate e portato nel carcere di Mantova mentre la donna è stata trasportata in ospedale e dimessa con una prognosi di 10 giorni. Come precisato dai carabinieri, l’uomo ha il divieto di avvicinarsi alla moglie e ai figli.