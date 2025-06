Identificate e denunciate in stato di libertà quattro persone coinvolte in un violento tamponamento stradale seguito da fuga.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, una Fiat 500 è stata verosimilmente condotta contro lo scooter T-Max guidato da un 44enne residente a Quartu Sant’Elena. Alla guida dell’utilitaria si trovava un giovane di 21 anni, anch’egli residente in città; a bordo viaggiavano inoltre un muratore 57enne, un operaio 53enne (entrambi residenti nella stessa palazzina del conducente) e un operaio 48enne domiciliato a Napoli.

L’urto, verosimile conseguenza di futili dissidi pregressi, ha provocato al motociclista lesioni non gravi e l’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale e non ha inteso, al momento, sporgere denuncia. I quattro occupanti dell’auto si sono allontanati senza prestare soccorso, abbandonando il veicolo sul luogo del sinistro. Le immediate ricerche avviate dai militari hanno consentito di rintracciare tutti i presunti responsabili all’interno dell’appartamento del ventunenne, poco distante dall’incrocio teatro dei fatti.

Per i reati contestati – fuga dall’incidente e omissione di soccorso – i quattro sono stati denunciati a piede libero e ora le valutazioni passano all’autorità giudiziaria che proseguirà con gli approfondimenti necessari.