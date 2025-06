Alla guida di una moto, senza patente, ha investito una donna di 52 anni che passava sul ponte Emanuela Loi a Monserrato, in piena notte, mandandola in ospedale in condizioni gravissime.

E’ accaduto intorno alle 3: i carabinieri della stazione di Monserrato sono intervenuti in via Ponte Loi in seguito a un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un minorenne e una donna residente nella zona.

Secondo quanto sinora ricostruito dai militari operanti, un sedicenne del posto, privo di patente di guida in quanto mai conseguita, si trovava alla guida di un motociclo Honda SH125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito una donna di 52 anni che stava transitando a piedi lungo la strada. L’impatto è stato particolarmente violento.

La vittima, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Il veicolo condotto dal minorenne è risultato in regola con i documenti di circolazione. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e a verificarne le responsabilità.