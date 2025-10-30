Quartu, impossibile viaggiare di notte con i bus del Ctm: “Scomparsi come Cenerentola, tutti a nanna a mezzanotte”.Tantissime le proteste per il servizio Ctm a Quartu giunte alla nostra redazione, con la gestione di Fabrizio Rodin nessun passo avanti sui collegamenti per 80 mila abitanti : “Incrediile ma vero, nessun giovane può rientrare da Cagliari di notte con i mezzi pubblici: siamo completamente isolati sia in città che a Flumini”. Ignorate anche le petizioni popolari di tanti residenti per quello che sarebbe un diritto essenziale, la mobilità con i mezzi pubblici. Altro che incentivo per una movida senza rischi: i giovani sono costretti a spostarsi in auto con tutti i rischi del caso, a nulla sono serviti i tanti incidenti in viale Marconi per cambiare la situazione. Che è questa: soltanto il sabato passano i bus notturni, finita l’estate finita la festa. Fino al prorrimo giugno, cioè per ben nove mesi, l’ultima corsa è quella del Pf un quarto d’ora prima di mezzanotte. E addirittura da Cagliari a Flumini l’ultimo bus passa alle 22,50, quindi raggiungere un amico sul litorale è un’impresa impossibile, bisogna finire di cenare e sperare di riuscire a salire sull’ultimo bus. “Pensate anche a chi lavora sino a tardi, magari nei locali: evidentemente per il Ctm i turisti contano più dei residenti, è una vergogna”. La linea 30, il collegamento storico da Quartu a Cagliari, passa l’ultima volta alle 22,30. Questi sono i trasporti nel Cagliaritano, e protestare non basta.