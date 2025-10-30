Caos sanità a Quartu: cittadini presi in giro dal balletto delle revoche e contro revoche dei medici di base. Fratelli d’Italia: “Inaccettabile confusione, serve rispetto per i quartesi e chiarezza immediata dall’ASL e dall’Ares”

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia esprime forte indignazione per l’assurda confusione che in questi giorni ha colpito migliaia di cittadini quartesi a causa del caotico dietrofront dell’ASL sul pensionamento dei medici di base e dei pediatri.

Un balletto di decisioni e contro-decisioni, durato appena cinque giorni, che ha costretto centinaia di famiglie a correre agli sportelli, fare file interminabili e cambiare medico più volte nel giro di poche ore, senza alcuna comunicazione preventiva né indicazioni chiare.

“È inaccettabile che la salute dei cittadini e la loro serenità vengano messe in crisi da scelte improvvisate e mal gestite,” dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Nicholas Secci. “Il caos generato da revoche e successive revoche delle nomine dei medici di base dimostra ancora una volta quanto sia fragile la gestione della sanità territoriale, dove a pagare sono sempre i cittadini.”

Le segnalazioni di pazienti costretti a cambiare medico online, recarsi di persona al poliambulatorio di via Turati, e poi scoprire che tutto era stato annullato, rappresentano – sottolinea FdI – una fotografia chiara dell’incapacità gestionale di chi oggi dovrebbe garantire continuità e organizzazione nei servizi essenziali.

“Chiediamo all’ASL e all’Ares di assumersi la responsabilità politica e amministrativa di quanto accaduto – prosegue la nota – e di fornire immediatamente spiegazioni pubbliche e dettagliate su come sia stato possibile arrivare a una situazione di tale disordine.”

Fratelli d’Italia chiede inoltre che vengano garantite procedure trasparenti e pianificate per le sostituzioni future, evitando di trasformare ogni passaggio di consegne in un dramma burocratico.

“Non si può giocare con la salute delle persone e con la fiducia dei cittadini – conclude il coordinamento – Quartu merita rispetto, serietà e una sanità organizzata, non questo teatrino di revoche e contro revoche che ha gettato migliaia di quartesi nel caos e nella sfiducia.”