Via libera del Consiglio comunale al Piano integrato con le osservazioni, dalla spiaggia dedicata a chi ama la tintarella integrale a più, almeno, 15 baretti lungo i 27 chilometri di costa.

Aree per gli eventi sportivi e anche di spettacolo, meno auto e più pedoni: ecco come cambierà il litorale quartese.

Ultimo miglio per il nuovo PUL di Quartu, strumento urbanistico a lungo atteso dalla città per sviluppare il potenziale turistico della città, sempre nel massimo rispetto dell’ambiente. Il Consiglio comunale ha approvato ieri il nuovo Piano con l’integrazione delle osservazioni ritenute idonee. Il complesso iter volge quindi al termine, con la palla ora in mano alla Regione.

“Purtroppo l’approvazione di questi piani ci costringe a fare i conti con una normativa veramente farraginosa. Reputo veramente eccessivo il carico amministrativo richiesto per approvare uno strumento che dovrebbe essere invece agile” il commento in Aula dell’Assessore all’Urbanistica Aldo Vanini, sottolineando come il Consiglio abbia adottato il Piano ormai da un anno, con conseguente pubblicazione degli atti, messi a disposizione per le eventuali osservazioni.

Le osservazioni presentate sono state 38 da parte dei privati e 6 da parte degli enti, con conseguente pubblicazione per 60 giorni. Gli organi del Consiglio hanno le hanno quindi esaminate: molte di esse sono state approvate, altre no. Ieri l’aula ha ratificato il trasferimento di quelle approvate all’interno del piano, che ha già passato la procedura di Vas, da parte della Città Metropolitana, e di Vinca, da parte della Regione, nonché le altre verifiche di carattere idrogeologico spettanti all’Autorità d’ambito.

Il PUL così come approvato ieri in Consiglio comunale nei prossimi giorni verrà ripubblicato e trasmesso all’Ufficio della Tutela del Paesaggio per il parere definitivo. Tale organo ha 90 giorni di tempo per approvarlo. “Informalmente è già a conoscenza di quelle che sono state le determinazioni consiliari circa le osservazioni. Ora avrà modo di verificare se tali valutazioni, riportate poi negli elaborati, sia grafici che amministrativi, hanno dato risposta alle varie prescrizioni” ha spiegato ancora l’esponente della Giunta Milia, che ha poi concluso: “La speranza è che si ritengano ottemperate, o perlomeno venga emesso un parere favorevole con eventuali piccole prescrizioni”.

Se così non fosse, infatti, occorrerà prende atto delle controdeduzioni da parte dell’Ufficio della Tutela del Paesaggio e procedere con un ulteriore passaggio in Consiglio per concludere l’iter.

In merito è intervenuto anche il Presidente della Commissione Urbanistica Stefano Busonera: “Le ultime sentenze del TAR, in Liguria e in Campania, mettono nero su bianco che le proroghe delle concessioni demaniali per il 2027 sono annullate. A maggior ragione per l’approvazione di questo PUL abbiamo fretta, perché dobbiamo dare la possibilità a chi si occuperà dei prossimi bandi di operare quanto prima e nelle migliori condizioni possibili. Sono preoccupato per le tempistiche perché ci vorranno mesi per la gara, mesi per le aggiudicazioni e infine mesi per la costruzione. Dovremo quindi essere bravi nel mettere le attività produttive che intendono investire nel nostro litorale nelle condizioni di poter proporre le loro offerte, facendo sì che il Piano non sia solo scritto nella carta ma venga adeguatamente traslato in opere concrete per la città di Quartu”.

cui principio di base è un equo bilanciamento tra la fruizione libera della bella costa quartese e l’aumento dei servizi a disposizione di cittadini e turisti che sceglieranno Quartu.