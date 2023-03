Quartu, il litorale esce dall’isolamento: sportello con tutti i servizi per i cittadini nell’ex infopoint

Il litorale di Quartu esce da quello storico isolamento, almeno per quanto riguarda i servizi, con il quale ha convissuto da sempre. Prima di Pasqua aprirà il nuovo infopoint, nuovo già nel nome: punto info. Uno sportello sempre operativo con i principali servizi offerti dal Comune ai suoi cittadini. Affari generali, organi istituzionali, servizi demografici e Urp, tutto nella struttura riqualificata di via Melibodes. Sarà possibile svolgere servizi legati all’anagrafe, come l’aggiornamento delle carte d’identità o le comunicazioni di un nuovo matrimonio, e l’ufficio relazioni con il pubblico, almeno all’inizio, sarà operativo una o due volte alla settimana. Mancano ormai solo i dettagli, il più è fatto. E ci sarà spazio anche per un nuovo bancomat, grazie all’accordo di quindici anni tra amministrazione comunale e Banco di Sardegna. Un ex infopoint, come si legge nella delibera ufficiale della Giunta Milia. Un provvedimento fortemente atteso e voluto, soprattutto, dall’assessora comunale di Flumini e dei territori extraurbani, Tiziana Cogoni.

“Contiamo di aprirlo anche prima di Pasqua”, spiega il vicesindaco Tore Sanna. “Sarà un punto di riferimento per i tanti quartesi che vivono nella zona della costa, che avranno gli stessi servizi principali di chi vive in pieno centro e può raggiungere comodamente il palazzo principale di via Eligio Porcu”. In via Melibodes, ovviamente, potranno trovare aiuto e supporto anche i quartesi che vivono a Pitz’e Serra, al Quartello o nei rioni più distanti, se si dovessero trovare di passaggio. Tra le sicurezze, visto il periodo tutt’altro che scontato, anche un risparmio economico: “Se chi vive nel litorale avrà a disposizione gli uffici di via Melibodes, dovrà fare molta meno strada e risparmierà benzina”